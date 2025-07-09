Минпросвещения: в РФ более 6,5 тыс. детей в возрасте 7-17 лет не посещают школы

Большинство не обучающихся несовершеннолетних - в возрасте 16 лет и старше, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество детей от 7 до 17 лет, не посещающих образовательные учреждения, составляет 6 652 по всей России, при этом большинство из них находятся в возрасте 16 лет и старше. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"На 1 мая 2025 года численность несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, не посещающих образовательные учреждения, составляет 6 652 человека, в том числе до 15 лет (не получает основное общее образование) 2 350 человек (35,3%). Большинство не обучающихся несовершеннолетних - в возрасте 16 лет и старше (64,7%)", - говорится в сообщении.

В Министерстве просвещения РФ напомнили, что сведения о численности несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляются дважды в год - на 1 мая и 1 октября. Их подают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

"Из тех, кто не посещает образовательные учреждения, каждый второй несовершеннолетний не учится по состоянию здоровья. В ряде регионов причиной становится проживание в удаленной местности. Например, в Ингушетии из 27 несовершеннолетних, не проходящих обучение, 26 проживают в сельской местности, в Адыгее - 63 из 65 человек. В ряде субъектов нет вообще ни одного несовершеннолетнего, который бы не посещал образовательные организации, либо их численность не превышает 10 человек на субъект: Алтай (10 человек), Калмыкия (10 человек), Кабардино-Балкарская республика (3 человека), Мордовия (0), Карачаево-Черкесская Республика (0), Тыва (1)", - уточнила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт также отметила, что в Москве с учетом численности постоянного населения всего 33 ребенка не посещают образовательные учреждения. "Важно, что динамика численности таких детей постоянно мониторится (два раза в год), ведется работа как с детьми, так и с родителями. В пересчете на общий контингент обучающихся значения показателя практически не изменяются", - подчеркнула Лебединская.