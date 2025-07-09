Педагоги составляют почти 50% слушателей образовательных программ ЦЗ "Машук"

В премии принимали участие более 20 тыс. педагогов

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Около 50% слушателей и участников образовательных программ Центра знаний "Машук" в Ставропольском крае являются педагогами различных учебных заведений страны. Об этом сообщает пресс-служба центра.

"Мы активно работаем с педагогами со всей страны, это наша аудитория, составляющая 48% от общего числа участников образовательных программ. Все выпускники центра знаний уже стали частью всероссийского профессионального сообщества, которое объединяет более 40 тыс. человек. Каждая наша программа состоит из специального блока, который посвящен современным образовательным технологиям и инновационным методам обучения", - передает пресс-служба слова генерального директора центра Антона Серикова.

Также в пресс-службе отметили, что преподаватель информатики из Кабардино-Балкарии и выпускник Центра знаний "Машук" стал единственным представителем Северо-Кавказского региона, вошедшим в двадцатку лидеров премии кадрового резерва "Яндекс учебника" и прошел стажировку в главном офисе "Яндекса".

"В премии принимали участие более 20 тыс. педагогов, победителями стали 20 человек. Представитель Кабардино-Балкарии стал лучшим в номинации "Наставник кадрового резерва", - говорится в сообщении.