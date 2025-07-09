Рособрнадзор: с 10 июля изменится экзамен по аудированию для мигрантов

Увеличили количество заданий, а также установили обязательные баллы за разделы "Аудирование" и "Говорение", сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Требования к выполнению заданий на аудирование и устную речь в экзамене для мигрантов на знание русского языка как иностранного, истории России и основ законодательства РФ изменятся с 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как отмечали в ведомстве ранее, в экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию. Теперь таких заданий будет четыре вместо двух. Кроме того, принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел "Аудирование" для успешного прохождения экзамена.

Ведомство также установило обязательные баллы за разделы "Аудирование" и "Говорение", которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.Такие меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которых хотят жить и работать в РФ, к его изучению, подчеркнули в Рособрнадзоре.