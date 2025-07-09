В Омске задержали прибытие 11 рейсов

Причиной стал сильный туман

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Прибытие в Омск 11 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Астаны задержано из-за сильного тумана в сибирском городе. Об этом сообщили ТАСС в информационной службе аэропорта.

"У нас на взлетной полосе сильный туман", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, с чем связаны задержки рейсов.

Согласно информационному табло на сайте аэропорта, задержаны шести рейсов из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, двух из Сочи и одного из Астаны. Ожидаемое время прибытия не сообщается. Соответственно будут отложены и обратные рейсы.