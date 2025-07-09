Базу генетической информации России расширят в 35 раз к 2030 году

Общий объем данных будет составлять до 35 петабайт, говорится в документе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России намерено расширить национальную базу генетической информации в 35 раз к 2030 году. ТАСС ознакомился с утвержденным кабмином стратегическим направлением в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030-го.

"Общий объем хранения общедоступных данных в сфере генетической информации по всему многообразию образцов достигнет 1 петабайта в 2025 году, 6 петабайт в 2026 году, 10 петабайт в 2027 году, по иной информации - до 35 петабайт к 2030 году", - говорится в документе.

При этом к концу текущего года база будет полностью наполнена генетическими данными, полученными до 1 сентября 2025-го. Уточняется, что поставлять генетическую информацию в базу будут не менее 60 исследовательских центров.

Национальная генетическая база была разработана по инициативе президента России Владимира Путина.

Петабайт - единица измерения объема информации. 1 петабайт равен 1 тыс. терабайт.