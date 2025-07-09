Кабмин скорректировал правила оборота ручного боевого оружия в РФ

Правительство расширило права государственных военизированных организаций в этой сфере

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России внесло изменения в правила оборота ручного боевого оружия. Поставление кабмина расширило права государственных военизированных организаций в этой сфере. ТАСС ознакомился с текстом документа.

Согласно документу, теперь военизированным госструктурам разрешено "передавать для хранения оружие в другие государственные военизированные организации", а последним - принимать его.

Расходы на такое хранение будут возмещаться в соответствии с соглашениями, которые военизированным организациям разрешено заключать друг с другом.

Действующие правила оборота боевого ручного стрелкового и холодного оружия утверждены в 1997 году правительством Виктора Черномырдина. С тех пор в него неоднократно вносились изменения, в последний раз - в 2023 году, также в нормы о передаче оружия.