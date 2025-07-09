Вильфанд заявил, что на европейской части РФ температура в июне была около нормы

На почти 40% территории страны температура была выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Температура на европейской территории России в июне была около своих климатических характеристик, при этом на 40% территории РФ отмечался класс выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температура в июне была около нормы. Но на совсем небольшой территории, это юг Центрального федерального округа, Курская, Воронежская, Белгородская области - показатель был ниже нормы. И ниже нормы зарегистрированы значения на юге Волги, куда входят Саратовская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия. <…> Огромная территория с превышением нормы была в июне, это около 40% территории страны с температурой выше нормы", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что территория, на которой в июне отмечался класс выше нормы, занимает огромную территорию. "Это весь Урал, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области, здесь везде температура была выше нормы на 1-3 градуса. Кроме того, в Сибири, в центре Красноярского края, Хакасии, Тыве, Иркутской области температура была на 2-3 градуса выше нормы", - рассказал Вильфанд.

На Дальнем Востоке, западе Якутии и в Амурской области температура была около нормы, а на остальной территории на 1-1,5 ниже. На Чукотке значения были также ниже нормы. "А вот на юге Дальнего Востока, в Забайкалье, Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Камчатке была зафиксирована температура выше нормы", - заключил он.