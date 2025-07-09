В России к 2027 году создадут национальный словарный фонд из 33 словарей

Сборник позволит получить информацию о написании слов, их произношении, месте ударения, значении, а также об их грамматических характеристиках, наличии синонимов, антонимов, омонимов и паронимов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России запустит национальный словарный фонд до 2027 года, он будет состоять из 33 словарей. ТАСС ознакомился с утвержденным кабмином стратегическим направлением в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030 года.

"До 2027 года создан и введен в эксплуатацию национальный словарный фонд. К концу 2025 года обеспечена готовность национального словарного фонда к наполнению данными, осуществлена загрузка 7 из 33 нормативных словарей русского языка, к 2027 году - 33 нормативных словарей", - формулирует планы цифровизации научной сферы документ.

Национальный словарный фонд позволит получить информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, в грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных нормах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний.