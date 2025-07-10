Слуцкий предложил бесплатно подключить всех абонентов к антиспаму звонков

Лидер ЛДПР направил соответствующее письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением бесплатно подключить абонентов к сервису антиспама звонков. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю вам рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы с участием представителей ЛДПР, Минцифры России, МТС, Мегафона и иных крупных операторов связи с целью проработки возможности предоставления на безвозмездной основе всем абонентам услуг антиспама для предупреждения о потенциально мошеннических звонках и автоматической блокировки массовых обзвонов с подозрительных номеров", - говорится в документе.

По словам Слуцкого, в настоящее время подключение к базовым возможностям таких сервисов у мобильных операторов является бесплатным, а расширенные возможности предоставляются уже на платной основе. "Согласно данным Центрального банка РФ, объем операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году составил 27,5 млрд рублей, что в 1,74 раза больше по сравнению с 2023 годом (15,8 млрд рублей). Вышеуказанные противоправные действия чаще всего начинаются с телефонного звонка мошенников", - подчеркнул Слуцкий.