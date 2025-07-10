Вильфанд сообщил об избытке осадков в трех округах РФ в июне

Излишнюю влагу зафиксировали в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Излишняя влага выпадала в июне в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах РФ. Регионы с дефицитом осадков отмечены на юге страны, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В июне в Северо-Западном федеральном округе осадков выпало, преимущественно, больше нормы, только в Мурманской области и Карелии - около нормы. В Центральном федеральном округе - тоже преимущественно больше, в Московской области - 120% от нормы, в Ярославской - 157%, во Владимирской - 159% и так далее. Но в самой столице выпало 92-94% от нормы. В Липецкой, Костромской, Тверской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях выпало около и больше нормы осадков", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, в регионах, расположенных на Волге почти везде выпало осадков больше нормы. Например, в Республике Марий Эл - 200%. На Урале же выпало достаточное количество садков, лишь в Свердловской области отмечен дефицит - 86%.

"Югу опять не досталось осадков, в Крыму в июне выпало всего 40% от нормы. В Ростовской области выпало 110%, но все равно, если брать за три месяца, с апреля по июнь, выходит дефицит - чуть больше 80%", - отметил метеоролог.

В Сибири влаги в июне было достаточно, исключением является только Иркутская область, где выпало только 58% от нормы. На Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье выпало мало осадков: около 70-75% небесной влаги. Этот фактор повлиял на увеличение класса пожароопасности в этих азиатских регионах страны.