В ГД предложили расширить круг участников чемпионата по пилотированию дронов

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова попросила рассмотреть возможность участия в соревнованиях студентов вузов старше 18 лет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо на имя министра спорта РФ Михаила Дегтярева с просьбой рассмотреть возможность участия во Всероссийском чемпионате пилотирования дронов "Пилоты будущего" студентов высших учебных заведений старше 18 лет. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, согласно Положению о физкультурном мероприятии по гонкам дронов Всероссийском чемпионате пилотирования дронов "Пилоты будущего", до участия в чемпионате допускаются участники в возрасте от 7 до 18 лет. Таким образом, отмечает Лантратова, одна из основных категорий потенциальных специалистов по беспилотникам - студенты российских вузов, чей возраст, как правило, составляет от 18 до 24 лет, "не охвачена данным форматом".

"В целях увеличения кадрового потенциала Российской Федерации в технологической сфере, укрепления экономики и повышения ее технологического суверенитета, считаю целесообразным предоставить возможность участия в данном чемпионате не только школьникам, но и студентам высших учебных заведений старше 18 лет. Так, для студентов-участников может быть организован отдельный трек в рамках чемпионата, соответствующий их возрасту, уровню знаний и подготовке", - написала Лантратова.

По ее словам, беспилотные авиационные системы (БАС) - одна из "наиболее перспективных и стратегически значимых сфер для России". "Развитие сферы БАС способно значительно ускорить цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики, повысить конкурентоспособность России на мировом рынке и создать новые рабочие места, что особенно важно в условиях современных вызовов и международной конкуренции. <…> Потенциал использования БАС постоянно расширяется, что делает их развитие одной из приоритетных задач государственной политики", - написала депутат.

Кроме того, как отмечает Лантратова, подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов является "важнейшей составляющей для реализации поставленных президентом России Владимиром Путиным целей "в сфере беспилотных авиационных систем.