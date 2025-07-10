В ГД рассказали о жалобах на отказ в приеме в 10-е классы

Родители могут обратиться в департамент образования с требованием открыть общеобразовательный 10-й класс, в который обязаны принимать всех учеников без отбора, отметила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы получают жалобы от родителей из-за отказа школ в приеме учеников в профильные 10-е классы. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди").

По словам депутата, с 2023 года школы имеют право организовывать профильные классы, в которые ученики поступают на конкурсной основе. В таком случае отказ школы от приема ученика, который не набрал проходной балл, считается законным, сообщила парламентарий.

"Такая ситуация довольно распространена. Жалобы от родителей действительно поступают в адрес депутатов Госдумы, в том числе и мой. Некоторые школы отказывают в приеме учеников, чтобы сохранить высокий средний балл и улучшить свои позиции в рейтингах", - сказала Скрозникова.

Парламентарий отметила, что несмотря на конкурсный отбор в профильные классы, школа должна предоставить возможность обучаться в десятом классе для всех желающих. При этом законно отказать в приеме на обучение образовательная организация может только, если у ученика неудовлетворительный результат ОГЭ или в аттестате, а также если в школе закончились свободные места.

"По другим основаниям отказывать в приеме на следующую ступень обучения школа не имеет права. Перед возможным отчислением учащемуся предоставляется возможность пересдачи", - сообщила депутат.

Она отметила, что родители могут обратиться в департамент образования с требованием открыть общеобразовательный 10-й класс, в который обязаны принимать всех учеников без отбора. "Если школа не может этого сделать, департамент обязан предоставить ребенку место в 10-м классе другой школы с непрофильной программой. Ученики не могут быть отчислены без гарантии продолжения обучения", - подчеркнула Скрозникова.