В Приморье температура воздуха снизилась после 2,5 недель аномальной жары

В ближайшие дни в крае будет прохладнее на 5-7 градусов, отметила ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигала плюс 37 градусов, завершился, сообщила ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе. В ближайшие дни в крае будет прохладнее на 5-7 градусов.

Начиная с 23-24 июня в Приморском крае наблюдалась аномально жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже четыре раза во Владивостоке был побит рекорд температуры воздуха.

"Период аномальной жары в Приморье закончился, уже вчера можно было ощутить некоторое снижение температуры воздуха по сравнению со значениями последних двух недель. Согласно актуальному прогнозу, 10 и 11 июля погоду над краем будет определять отрог охотского антициклона. В связи с этим температура воздуха во Владивостоке составит от 23 до 26 градусов тепла против максимумов в плюс 32 градуса на прошедших выходных. На остальных территориях края также отмечается понижение температур", - рассказала Коридзе.

Она добавила, что если в течение периода аномальной жары столбики термометров в некоторых районах края достигали плюс 37 градусов, как 5 июля в Дальнегорске и Чугуевке, то в ближайшие пару дней максимальные температуры не должны превысить 30 градусов тепла.