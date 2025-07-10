На Камчатке прогнозируют в 2025 году увеличение турпотока из КНР в два раза

Край заинтересован в открытии международных рейсов с Киатем, сообщил министр туризма региона Владимир Русанов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Камчатки ожидают увеличение турпотока гостей из Китая в регион в турсезоне 2025 года минимум в два раза по сравнению с 2024 годом. Основными планами по укреплению двустороннего сотрудничества является налаживания прямого авиасообщения между Камчаткой и городами Китайской Народной Республики (КНР), сообщил ТАСС министр туризма региона Владимир Русанов.

"По итогам первого полугодия 2025 года Камчатский край занял второе место в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС). В рамках реализации РЭС 2.0 регион активно развивает партнерские отношения с зарубежными странами. Основным партнером региона по-прежнему остается Китай. По прогнозным показателям, ожидается увеличение количества туристов из Китая в этом году минимум в два раза по сравнению с 2024 годом. Мы считаем это хорошим результатом по итогам участия Камчатского края в Российско-китайском экспо и международной туристической выставке China International Travel Mart", - рассказал Русанов.

По его словам, Камчатский край заинтересован в открытии международных рейсов с КНР. "Прямой рейс позволит улучшить транспортный компонент поездки, так как сократиться время нахождения в пути, что, в свою очередь, позволит привлечь дополнительную аудиторию туристов не только из КНР, но и из других стран Азии, так как многие аэропорты Китая выполняют стыковочную функцию", - сообщил руководитель профильного министерства.

Как рассказали ТАСС в краевом правительстве, с открытием нового аэропорта появилась возможность увеличить количество рейсов не только из крупных городов России, но и из зарубежных стран. "Это будет способствовать расширению аудитории и привлечению туристов, заинтересованных в уникальных природных достопримечательностях Камчатки", - рассказали в правительстве края.

О турпотоке на Камчатку в 2025 году

По прогнозам краевых властей ожидается, что регион в 2025 году посетят около 450 тыс. туристов. Для сравнения, в 2024 году на Камчатку прилетели около 400 тыс. туристов.

Наиболее популярные туристические направления на Камчатке включают в себя посещение вулканов, а также природных достопримечательностей, включая Долину гейзеров, Курильское озеро и Халактырский пляж. Популярностью пользуются морские прогулки к заповедным местам, где можно понаблюдать за косатками и краснокнижными сивучами, посещение термальных источников с целебной водой.