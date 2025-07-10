На Камчатке фонд оплаты труда ветеринаров увеличили на 20%

Врачи бюджетных ветклиник будут получать около 130 тыс. рублей в месяц

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Фонд оплаты труда краевых государственных бюджетных учреждений ветеринарии на Камчатке увеличен в среднем на 20% от оклада. Врачи-ветеринары, работающие в бюджетных учреждениях края, будут получать около 130 тыс. рублей в месяц, сообщается на сайте краевого правительства.

"На Камчатке увеличен фонд оплаты труда краевых государственных бюджетных учреждений ветеринарии в среднем на 20% от оклада. Врачи ветеринарии в бюджетных учреждениях с июля будут получать заработную плату в размере 130 тыс. рублей в месяц, а денежное пособие ветеринарного фельдшера вырастет до 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По мнению краевых властей, такая мера поможет поддержать ветеринарную отрасль Камчатского края и позволит привлечь на территорию края квалифицированных специалистов.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, в 2024 году в сельскохозяйственном техникуме Камчатского края впервые набрана группа из 15 студентов - будущих ветеринаров.