Останина: рост штрафов для владельцев животных нужен для исполнения ими закона

Существующие нормы хозяева питомцев не воспринимают как угрозу, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Законопроект, которым предлагается кратно увеличить штрафы за нарушение требований к содержанию животных необходим, поскольку существующие нормы не воспринимаются владельцами как угроза. Такое мнение высказала ТАСС председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

Ранее правительство РФ с учетом доработки поддержало законопроект Останиной об увеличении до 20 раз штрафов за нарушение требований к содержанию животных. Для граждан они максимально составят 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Раньше штрафы для них начинались с 1,5 тыс. рублей, 5 тыс. рублей, 15 тыс. рублей соответственно. Предлагается также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения с 60 дней до 3 лет.

"Сейчас, за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных, уже грозит предупреждение или наложение административного штрафа, как на граждан, так и на юридических и должностных лиц. <…> Но, раз мы видим несоблюдение хозяевами своих питомцев требований к их содержанию, следовательно, наказание не является для них угрозой", - сказала Останина, добавив, что, в связи с этим предлагается повысить штрафы.

Останина отметила, что "простых хозяев, любящих своих животных, понимающих, что они в ответе за своих питомцев, никто сейчас не штрафует и после принятия закона штрафовать не будет".

Как отмечается в пояснительной записке, этот законопроект - продолжение разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от бездомных животных. Останина обращает внимание на многочисленные случаи нападения собак, после которых дети умерли или остались покалеченными. "Статистика по нападениям животных на детей за период с 2018 года по 2024 год составляет порядка 670 тысяч", - указано в документе.

Депутат делает вывод, что в настоящее время дети не защищены от нападений собак. По мнению Останиной, нынешние штрафы слишком малы для того, чтобы предотвратить нарушение правил содержания животных.