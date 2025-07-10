ГД просит установить компенсацию за задержку выплат пенсий "Почтой России"

Госдума считает необходимым установление в законе возможности доставки страховых пенсий иными организациями

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума просит правительство РФ установить до 1 декабря для россиян компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и пособий "Почтой России". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, после проверки деятельности "Почты России" Счетной палатой (СП) комитет Госдумы по защите конкуренции просит кабмин внести изменения в законодательство для установления денежной компенсации за несвоевременную выплату пенсий и социальных выплат.

Отмечается, СП установила, что вместо того чтобы доставлять пенсии и пособия гражданам, "Почта России" размещает деньги под проценты как целевые вклады.

"Возможность извлечения "Почтой России" дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий", - говорится в документе Госдумы.

Кроме того, Госдума считает необходимым установление в законе возможности доставки страховых пенсий иными организациями помимо организаций федеральной почтовой связи.