Эксперт Шокурова: море в Крыму летом 2025 года холоднее нормы из-за циклонов

Как отметила кандидат географических наук, старший научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, событие не является аномальным

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Циклоны, принесшие в Москву прохладу этим летом, стали причиной того, что температура воды в Черном море около курортного побережья Крыма оказалась ниже нормы, сообщила ТАСС кандидат географических наук, старший научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Ирина Шокурова.

"На южном побережье Крыма, где исторически сосредоточены курорты, западный ветер приводит к процессу, называемому апвелингом: он приводит в движение массив воды, и в конечном итоге к поверхности поднимается более холодная вода из глубинных слоев. В этом году апвелинг связан с циклонами, которые принесли холодный воздух в Москву, в среднюю полосу России: холодный фронт прошел над нашим регионом с сильным северо-западным ветром, сила которого достигала 17 м/с а это инициировало процесс апвелинга", - рассказала Шокурова.

Собеседница отметила, что при этом событие не является аномальным. "Да, сейчас вода у южного берега Крыма холоднее нормы из-за апвелинга. Такое случается не каждый год, но и не так уж редко: в среднем, в июне случается до двух раз, в июле случается в среднем один раз, а в августе бывает очень редко - только с начала века подобное наблюдалось в июне в 2021-м, 2005-м, 2001-м и еще нескольких годах, а бывают и годы, когда апвелинга не бывает вовсе, например, в 2009 и 2007 годах", - уточнила она.

Шокурова также добавила, что северо-западные ветры могут приводить к подъему глубинных холодных вод и более низким, чем обычно, температурам поверхностного слоя и в другом курортном районе Крыма - около Евпатории; однако здесь на ситуацию влияет ряд дополнительных факторов. А в более северной части полуострова механика этих процессов и вовсе отличается от южнобережной из-за иной конфигурации берега и шельфа.

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Филипп Сапожников отметил, что у западного и юго-западного побережья Крыма температура воды сейчас примерно 20-21 градус.

"Согласно спутниковым снимкам распределения температуры воды у поверхности моря, на южном побережье Крыма сейчас может иметь место апвелинг. Однако, его продолжительность в этих местах не бывает дольше трех суток", - отметил он.

Ситуация у берегов Кубани

Сапожников добавил, что у краснодарского побережья вода теплее, чем у крымского: например, около Геленджика ее температура 23,8 градуса, около Анапы - еще теплее.

"То есть в этих районах сейчас не происходит явлений, связанных с подъемом холодных глубинных вод к берегам. А вот в районе Сочи, вероятно, это имеет место быть: в последние дни вода там несколько охладилась - однако, буквально в ближайшие сутки-двое она должна начать нагреваться", - отметил он.

Эксперт ИО РАН также пояснил, что ситуация с температурой воды и явлениями, влияющими на нее, разнится по всему российскому Причерноморью. Это связано с неоднородностью и различиями в изрезанности береговой линии.

"Так, побережье Крыма - это очень извилистая линия, с мысами и бухтами; и тут фактически в каждой бухте особая ситуация, в том числе по гидродинамике. А значит, в одном районе может происходить апвелинг, а в другом нет, что связано с преобладающими ветрами и конфигурацией берега в конкретном месте. Что касается побережья Кавказа, то там береговая линия относительно Крыма более ровная. В больших бухтах, как около Новороссийска, Кабардинки или Геленджика, на ситуацию влияют индивидуальные факторы - а значит, состояние воды в них может значительно отличаться от того, что в это же время будет фиксироваться в других районах", - уточнил Сапожников.