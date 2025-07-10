Вильфанд: температура воды на юге России составляет 21-25 градусов

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра, самый высокий температурный показатель в Ейске на Азовском море

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Побережье Черного моря к текущему моменту в Крыму прогрелось до 21-23 градусов, в Краснодарском крае - до 24-26. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура на побережье Крыма повысилась, в Алуште сейчас 21 градус, а в Евпатории и Ялте - 23 градуса. На Черноморском побережье, в Анапе - 22 градуса, в Геленджике, Сочи и Туапсе - 24 градуса, а в Ейске, это Азовское море, все 26. Все, что выше 25 - это уже парное молоко", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что температура в Москве-реке около Звенигорода составляет 20 градусов. С четверга температура воды в озерах и других водоемах Московского региона будет находиться в диапазоне 21-22 градусов. К выходным вода прогреется еще.