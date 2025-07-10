В Забайкалье сильные дожди принесли за сутки до 100 мм осадков

На малых реках округа работают оперативные группы и ведется мониторинг

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Циклон принес в центральные районы Забайкалья сильные осадки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, за последние сутки в Читинском округе выпало до 100 мм осадков.

"В связи с воздействием циклона по центральным районам Забайкальского края прошли обильные осадки. Самые крупные ливни зафиксированы на территории Читинского муниципального округа, где выпало до 100 мм осадков", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, речь идет об осадках за последние сутки.

Отмечается, что на малых реках округа работают оперативные группы управления, ведется наземный и авиамониторинг.

8 июля все экстренные службы Забайкальского края были приведены в режим повышенной готовности в связи с угрозой второй волны паводка. Паводок может затронуть не только малые, но и большие реки региона, включая реки Чита, Ингода, Нерча, Ульдурга и другие. Ранее в правительстве Забайкалья сообщали, что из-за обильных дождей и резкого подъема воды в реках за неделю подтопило 79 приусадебных участков.