В Приморье из-за длительной жары раньше обычного зацвели лотосы

Это происходит из-за раннего прогрева водоемов, сообщили в пресс-службе Ботанического сада-института ДВО РАН

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Лотос Комарова, растущий в некоторых водоемах Приморского края, начал цвести на 1-2 недели раньше своего обычного срока. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Ботанического сада-института ДВО РАН, это происходит из-за раннего прогрева водоемов.

Начиная с 23-24 июня в Приморском крае наблюдалась аномально жаркая погода. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже четыре раза во Владивостоке был побит рекорд температуры воздуха.

"В Приморье лотосы действительно зацвели немного раньше обычного на одну-две недели. Это связано с тем, что вода в природных водоемах прогрелась быстрее и достигла комфортных для лотоса температур. Nelumbo nucifera - теплолюбивое растение, в тропических регионах оно цветет круглый год, а на юге Дальнего Востока лотос орехоносный, или лотос Комарова, зацветает только при достижении определенного уровня прогрева воды. В этом году нужные условия сложились раньше - соответственно, раньше началось и цветение", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что некоторые посетители принимают за лотосы водные растения в экспозиции Ботанического сада, однако но это кувшинки, или нимфеи. В отличие от лотосов, они лучше переносят прохладную воду. Водоемы на территории сада питаются проточными водами и остаются сравнительно прохладными. Кувшинки распускаются в июле и цветут дольше - ими можно любоваться практически все лето.

"Стоит отметить, что из-за высокой температуры цветение у многих растений в Ботаническом саду идет стремительно. Так распустившиеся астильбы, розы и другие декоративные культуры увядают в течение 2-3 дней. Это не выходит за пределы нормальных фенофаз, но влияет на продолжительность декоративности отдельных видов", - уточнили в институте.