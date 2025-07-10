Депутат Рады: решение Украины о связях УПЦ с РФ направлено на уничтожение церкви

Артем Дмитрук отметил, что Зеленский боится единства Украинской православной церквь, но никогда не сможет ее победить

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение Госслужбы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСУЭСС) признать Украинскую православную церковь (УПЦ) "аффилированной" с РПЦ преследует единственную цель - реализовать задачу Владимира Зеленского по уничтожению канонической церкви в стране. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Все эти "решения", "заявления" режима могут иметь абсолютно разные названия и интерпретации. Цель одна - уничтожение нашей православной церкви! Это задача Зеленского, так как это мощнейший фактор внутри страны, который не подчиняется и никогда не подчинится бесу. А Зеленский - именно бес", - сказал он, комментируя выводы Госслужбы.

Накануне ГСУЭСС заявила, что по итогам проведенной проверки обнаружила признаки связи УПЦ с РПЦ. Это решение может стать основой для реализации полного запрета канонической церкви через суд. "Это - путь во тьму для тех, кто участвует в гонениях, и путь к свету для тех, кто остается верен Христу", - отметил Дмитрук.

Он также напомнил, что в надежде ослабить церковь Зеленский 2 июля лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства. Однако, по словам депутата, гонения со стороны властей лишь укрепляют УПЦ. "Зеленский думает, что борьба со священниками и архиереями - это борьба со всей церковью. Он слишком глуп, чтобы понять, что церковь - это гораздо больше, и ее таким способом невозможно уничтожить или подчинить. Такие обстоятельства только укрепляют нас и дают еще больше возможности объединиться и утвердиться. Противостояние режиму в этом плане растет во всех направлениях, и церковь не исключение", - пояснил он.

Депутат указал, что Зеленский боится единства УПЦ, но никогда не сможет победить церковь. "Единство УПЦ - вот чего боится и что пытается разрушить своими руками Зеленский. Единство, верность и твердость в вере - вот что мы можем противопоставить гонениям со стороны сатанинской власти, - подчеркнул он. - Они хотят уничтожить церковь потому, что это - любовь, история, традиции и культура одного народа. Украина, Россия, Белоруссия - это неотъемлемая часть одной духовно-культурной корневой системы. Это наш мост, наш мир. И, конечно, они пытаются уничтожить нас - но никому не удавалось, и Зеленскому не удастся!"

Дмитрук - независимый депутат, выступающий в защиту УПЦ. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Зеленским закон о запрете УПЦ. С 24 мая этого года власти получили право окончательно запретить религиозные организации УПЦ через суд.

С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. В соответствии со вступившим в силу законом, ГСУЭСС имеет право обращаться в суд с иском о запрете деятельности тех религиозных организаций, которые экспертиза сочтет связанными с РПЦ. Как отмечали в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.