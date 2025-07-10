МГУ возглавил интернет-рейтинг привлекательности вузов РФ

За ним в рейтинге следуют НИУ "Высшая школа экономики" и Московский физико-технический институт

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял первое место по отзывам в сети среди вузов России. За ним в рейтинге следуют НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) и Московский физико-технический институт (МФТИ), свидетельствуют данные аналитического агентства "Прессиндекс", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Лидерство с большим отрывом за МГУ им. М.В. Ломоносова. Университет практически вдвое опережает ближайшего конкурента, показывая сочетание максимального охвата, позитивной тональности и рекордного интереса абитуриентов. НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) и "Московский физико-технический институт" (МФТИ) формируют тройку лидеров: у ВШЭ самый сильный имидж в СМИ, а у МФТИ - абсолютный рекорд по сообщениям в контексте престижности среди абитуриентов, хотя его популярность в открытых источниках не так высока", - говорится в итогах анализа.

Аналитики также отметили, что флагманы из регионов РФ усиливают позиции за счет эмоционального фона упоминаний. Например, Казанский федеральный университет (КФУ) выигрывает по доле позитивных публикаций (рекордные 30,2%) и занимает седьмое место в общем рейтинге, а Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), собрав 230 тыс. упоминаний об устойчивом внимании в научно-образовательных дискуссиях, располагается на пятой строчке топа.

В агентстве рассказали, что РАНХиГС занимает восьмое место по привлекательности, доминируя в формальной повестке федеральных новостей. МГИМО, по словам аналитиков, даже на шестом месте остается самым "желанным брендом" для абитуриентов почти наравне с МГУ, но не самым упоминаемым.

"По оценке "Прессиндекс", именно сочетание масштаба присутствия, тональности и реального интереса выпускников формирует сегодня сильный цифровой бренд вуза; одни только громкие цифры цитируемости уже не гарантируют репутационного лидерства", - говорится в сообщении.