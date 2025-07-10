На Украине в 2025 году зафиксировали 2 тыс. диверсий и попыток помочь России

Украинские власти жестко преследуют за попытки оказывать помощь РФ и даже высказываться против курса Киева

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. На Украине с начала 2025 года зафиксировано почти 2 тыс. случаев попыток выступить против киевского режима, в том числе путем оказания помощи России и совершения диверсий. Об этом свидетельствуют данные офиса украинского генерального прокурора, с которыми ознакомился ТАСС.

С 1 января по 30 июня 2025 года зафиксировано 160 диверсий, в том числе против Вооруженных сил Украины, 167 случаев оказания тем или иным образом содействия России, 553 случая "госизмены" (на Украине приравнивается, как правило, к переходу на сторону России) и 1 012 случаев коллаборационизма (либо выступления в защиту действий РФ, либо публикация в открытых источниках данных о потерях, взрывах, перемещениях войск и военной техники).

В 2024 году на Украине выявили 251 диверсию, 486 случаев содействия России, 1 109 случаев "госизмены" и 2 420 случаев коллаборационизма.

Украинские власти жестко преследуют за попытки оказывать помощь РФ и даже высказываться против курса Киева. Подобные действия в зависимости от окончательной квалификации караются тюремными сроками, в ряде случаев до 15 лет.