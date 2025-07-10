В Москве ожидаются ясная погода и до 35 градусов тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ясная погода и температура воздуха до плюс 35 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 33-35 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 18 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 30 - плюс 35 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 16 градусов.