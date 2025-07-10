В Новосибирске начнут готовить разработчиков персонажей для компьютерных игр

Образовательные программы запустят в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Образовательные программы для подготовки разработчиков облика персонажей компьютерных игр и специалистов в области систем мобильной связи 5G и 6G запустят в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), подведомственном вузе Минцифры России за Уралом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"На основе взаимодействия с индустриальными партнерами разработаны два профиля. Один, ориентированный на 3D-моделирование, анимацию, визуализацию, графический дизайн и 3D-печать. На другом профиле, ориентированном на создание мобильных и веб-приложений, а также разработку игр, студенты научатся гейм-дизайну, научатся создавать наборы персонажей для использования в играх и виртуальной реальности", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в вузе, партнерами в запуске обучения выступают новосибирские компании, разрабатывающие мобильные приложения и игры Overmobile и DankoLab. Еще одна образовательная программа, которая откроется в вузе с нового учебного года, посвящена беспроводным системам и технологиям. По этой программе планируется подготовка разработчиков, проектировщиков и специалистов по эксплуатации систем радио- и мобильной связи 5G/6G, систем вещания и потокового видео, а также систем космической связи.

"Задача - обеспечить функционирование повсеместного интернета вещей, беспилотного транспорта и телемедицины. Столь быстроразвивающаяся отрасль требует наличия высококвалифицированных специалистов для развертывания и эксплуатации систем беспроводной связи", - отметили в вузе.

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и ИТ-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.