В перинатальный центр Донецка ДНР стали приезжать пациенты из соседних регионов

Как сообщила гендиректор учреждения Анна Железная, в центр чаще всего обращаются жители Запорожской и Ростовской областей

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Жители Запорожской и Ростовской областей стали обращаться в Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В.К. Чайки, который получил новый корпус в 2024 году. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор учреждения Анна Железная.

"Перспективы у центра в двух корпусах - остаться, действительно, мощным крейсером репродуктивного здоровья не только в республике, но и на близлежащих территориях. Сегодня, конечно, приезжают рожать больше из Запорожской области, на лечение приезжают из близлежащих территорий - Ростовская область. Это замечательно, потому что это позволяет нам быстрее интегрироваться в здравоохранение большой страны и дает свои позитивные результаты", - сказала она.

Железная добавила, что среди жителей из других регионов есть как те, кто ранее наблюдался в центре, так и новые пациенты. "Многие, кто уехал жить туда, но знают центр и приезжают, кто-то делится своими впечатлениями. Некоторые приезжают на разведку, что, действительно, так ли здесь", - заключила собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2024 года открыл новый корпус перинатального центра в Донецке. Объект стал самым современным в ДНР медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья. Там могут принимать до 7 тыс. родов в год.