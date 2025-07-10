Зрителями проекта "Цирк - детям села" стали более 7 тыс. жителей

Проект продлится до конца сентября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пятый сезон акции Росгосцирка "Цирк - детям села", проходящий с 1 июня, уже посетило 7 277 человек. Он продлится до конца сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе цирка.

"Юбилейный, 5-й сезон всероссийского проекта начался ярко и уже подарил ни с чем не сравнимую радость цирковых представлений 7 277 детям и взрослым", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, в этом году акция уже охватила 180 населенных пунктов. "Так артисты Росгосцирка расширяют географию добра и выступают там, где нет цирковых арен, доказывая: цирк может прийти в любой уголок страны, если его здесь с нетерпением ждут", - рассказали они.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что цирковые представления в малых городах и селах помогают каждому ребенку, вне зависимости от его места жительства, ощутить "атмосферу праздника и волшебства".

В этом году Всероссийская акция "Цирк - детям села" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.