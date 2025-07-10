Космонавт Вагнер пройдет 1,5 тыс. км на байдарке в рамках экспедиции

Сейчас он усиленно тренируется, готовясь к походу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер пройдет 1,5 тыс. км на байдарке в рамках экспедиции "Путь предков", посвященной историческому наследию Русского Севера. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Идея организации экспедиции, посвященной историческому наследию Русского Севера, у меня возникла давно - в 2015 году. Уже перед полетом на МКС я пришел к мысли, что этот маршрут надо не просто преодолеть в рамках туристического похода, а подробно рассказать читателям о различных его участках, местах Русского Севера, который я часто фотографирую с борта МКС. Таким образом родилась идея экспедиции-реконструкции старинного водного маршрута, соединяющего Ладогу и Белое море, по которому когда-то шли новгородцы. Протяженность маршрута составит 1 500 км. По итогам экспедиции мы планируем снять документальный фильм", - сказал Вагнер.

В апреле этого года он вернулся из второй в карьере миссии на Международной космической станции (МКС). По словам Вагнера, в настоящее время он усиленно тренируется, готовясь к экспедиции. "Сейчас я делаю все, чтобы максимально подготовиться. В ходе реабилитации упор идет на мышцы, которые больше всего задействованы при гребле. В байдарках мы будем проводить 8-10 часов, соответственно, эту нагрузку должна выдерживать спина, поэтому очень много упражнений делается на закачку мышц спины, пресс", - рассказал космонавт.