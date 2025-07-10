В обновленную стратегию ИНТЦ "Русский" в ДВФУ войдет ускоренный запуск инициатив

Стратегию разработали на ближайшие 11 лет

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Участники проектно-аналитической сессии - около 60 экспертов из бизнеса, науки и власти - подготовили проект обновленной стратегии развития Инновационно-технологического центра (ИННТЦ) "Русский" на ближайшие 11 лет, включив в нее сокращение бюрократических барьеров и ускоренный запуск инициатив резидентов. Кластеры и образовательные программы, дающие предпринимателям возможности быстрого развития, планируется создать в текущем году, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Инновационно-технологический центр "Русский" определил основные направления работы на ближайшие 11 лет. <…> Особое внимание уделено сокращению бюрократических барьеров и ускоренному запуску инициатив. Речь идет о запуске пилотных проектов уже в 2025 году - в рамках предложенной модели кластеров, акселерационной программы для резидентов и цифрового сервиса по подбору команд под технологические запросы бизнеса. Сейчас ведется подготовка проектных паспортов и согласование с ключевыми партнерами", - сообщили в пресс-службе, добавив, что первый этап включает отработку механизмов кооперации и интеграции в федеральную сеть инновационных кластеров.

В ходе проектно-аналитической сессии в ДВФУ эксперты сформировали комплексную программу, включающую новую финансовую модель, научно-технологическую повестку и инициативы по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сессия завершилась формированием предложений по обновлению стратегии, которые после обсуждения и доработки станут основой для утверждения обновленной стратегии центра.

В перечень ключевых предложенных мероприятий вошли создание сервиса доступа к университетским и региональным ресурсам, интеграция с особыми экономическими зонами и запуск центра стратегического маркетинга для поддержки технологических стартапов. Для эффективного взаимодействия будут созданы прозрачные механизмы совместных исследований, база региональных компетенций и реестр доступных ресурсов. Сервисная поддержка - юридическая, патентная, аналитическая - будет доступна участникам из других правовых режимов, таких как территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

Среди инициатив новой стратегии - запуск цифрового навигатора сервисов, интеграция ИНТЦ в национальную сеть инновационных кластеров и создание "площадок доверия". Центр стратегического маркетинга займется анализом глобальных трендов и продвижением инноваций.

Ректор ДВФУ Борис Коробец обозначил, что среди задач ИНТЦ - концентрация ресурсов для формирования сильного пояса технологических компаний в регионе. "Здесь будет выстроена комплексная система поддержки проектов - от генерации идей до их коммерциализации. Особую ценность представляет синтез интеллектуальных ресурсов университета и индустриальных партнеров на единой территории для решения задач технологического лидерства России, поставленных президентом нашей страны", - отметил Коробец.

Директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова обозначила, что вокруг центра уже сформировался активный и профессиональный круг партнеров, экспертов и участников, объединенных общей целью. Все они готовы перейти от проектирования к реализации и запустить новую фазу развития центра на деле, не откладывая.

ИНТЦ "Русский"

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий, которая создается по поручению президента России Владимира Путина. Открытие запланировано к X Восточному экономическому форуму, который пройдет 3-6 сентября на площадке ДВФУ.

Первая стратегия развития ИНТЦ была утверждена в 2021 году и была разделена на четыре этапа: с 2021 по 2024, с 2025 по 2030, с 2031 по 2035 и этап после 2035 года. В документе были определены миссия и цели центра. В задачи входило сотрудничество с ДВФУ, формирование комплексной инфраструктуры и плана развития территории ИНТЦ, модели организации и управления центра.