В Поморье откроют андрологический центр для улучшения репродуктивного здоровья

Его откроют на базе урологического центра Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Андрологический центр для улучшения репродуктивного здоровья будет открыт в Архангельской области на базе урологического центра Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич, рассказал ТАСС руководитель центра, главный внештатный уролог Минздрава Архангельской области Максим Савельев.

"Мы будем открывать андрологический центр. Приоритет, который обозначен президентом России, - это репродуктивное здоровье, мы уже диспансеризацию по репродуктивному здоровью проводим. И наша задача - стать теми помощниками, которые помогут сохранить репродуктивное здоровье мужчин, что будет способствовать повышению рождаемости. Поэтому андрологический центр", - сказал Савельев.

Как отметил ТАСС член-корреспондент РАН, президент Российского общества по эндоурологии и новым технологиям профессор Алексей Мартов, забота о репродуктивном здоровье должна быть как для женщин, так и для мужчин. "Президентом поставлена задача увеличить население. А если заботиться только о мамах и детях, ты его не увеличишь. Нужно еще заботиться о мужчинах, надо заниматься профилактикой различных мужских заболеваний. Есть чисто мужские заболевания, которыми занимаются андрологи, связанные с ожирением, с недостатком тестостерона, такой комплексный подход", - сказал профессор.

Также в регионе планируется открыть нейроурологический центр для работы с пациентами после нарушения мозгового кровообращения, до 70-80% больных после перенесенного инсульта имеют урологические нарушения.

"Эти пациенты у нас еще достаточно не охвачены, поэтому мы создаем нейроурологический центр, и очень приятно, что мы получаем поддержку не только министра здравоохранения области, но и губернатора и на дальнейшее развитие, на обновление парка оборудования", - добавил Савельев.

На базе Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич в Архангельске в 2025 году был создан урологический центр, сейчас здесь ведется амбулаторный прием пациентов со всей области.