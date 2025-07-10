Сенатор от ЛНР уверена, что регион достигнет показателей РФ по качеству жизни

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) сможет достичь среднероссийских показателей по качеству жизни к 2030 году, несмотря на боевые действия в макрорегионе. Для достижения этих целей в ЛНР реализуются 32 региональных проекта в различных сферах социально-экономического блока: от строительства до спорта и культуры, такое мнение выразила ТАСС сенатор от Луганской Народной Республики Ольга Бас.

Ранее в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития данных регионов президент России Владимир Путин сообщил, что Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень "по всем показателям и по качеству жизни людей к 2030 году".

"Несмотря на сложные условия военных действий, эта цель вполне реальна. Мы движемся к ней благодаря поддержке президента Владимира Путина, правительства и регионов-шефов. В Луганской Народной Республике реализуются 32 региональных проекта в рамках 11 национальных инициатив", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мероприятия по восстановлению, развитию и модернизации выполняются в соответствии с программой социально-экономического развития региона до 2030 года, охватывают такие сферы как строительство, образование и здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность, спорт и культура, направлены на поддержку населения в социальной сфере.

В частности, за прошлый год реализация этих мероприятий позволила увеличить отгрузку товаров из региона на 6%, ввести в оборот более 1 млн га пахотных земель. Также по итогам 2024 года жилищное строительство в ЛНР возросло в 1,8 раза, началась программа капитального ремонта многоквартирных домов, средняя зарплата выросла на более чем 30%, а пенсии - на 15%.