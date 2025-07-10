В зоосаде Деда Мороза родились два северных олененка

Детеныши появились на свет в конце мая

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Два северных олененка появились на свет в зоосаде в вотчине Деда Мороза - филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"С каждым днем оленята проявляют все больше любопытства и активности. Освоившись на новом месте, они исследуют свой вольер, проявляя игривость, взаимодействуя с родителями и старшими сородичами. Их поведение, а также стремление к изучению окружающей среды вызывают интерес у посетителей, которые могут наблюдать за процессом их взросления", - цитирует пресс-служба генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Детеныши появились на свет в конце мая.

Сейчас они начали пробовать "взрослую еду", дополняя свой рацион молоком матерей, что является важным этапом в их развитии. Малыши находятся в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада, что позволяет им взаимодействовать с другими представителями своего вида.