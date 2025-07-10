Число 200-балльников по двум предметам на ЕГЭ в 2025 году сократилось в 1,6 раза

Количество удаленных с экзамена участников спустя год практически не изменилось

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество 200-балльников по двум предметам на ЕГЭ-2025 сократилось в 1,6 раза в сравнении с прошлым годом. На такую оценку экзамены сдали 331 человек, год назад - 586, следует из анализа предварительных итогов экзаменационной кампании 2025 года, который провел ТАСС.

Согласно результатам исследования, количество сдающих ЕГЭ выпускников сократилось почти на 70 тыс. по сравнению в 2024 годом (700 тыс. экзаменуемых). Число участников ЕГЭ-2025 составило 682 тыс. человек, из них более 631 тыс. - выпускники текущего года.

Количество удаленных с экзамена участников спустя год практически не изменилось. В 2025 году всего было удалено 781 человек, из них за наличие телефона - 261, за шпаргалки - 413, иное - 107. В 2024 году из 768 человек 220 были удалены за использование мобильных телефонов, 337 - за шпаргалки, еще 211 сдававших удалены за иные нарушения.

Максимальный балл по трем предметам в этом году набрали 13 участников, в то время как в прошлом - 41. В оба года в России было по одному ученику, сдавшему четыре экзамена на 400 баллов.

Нововведения 2025 года

По информации Рособрнадзора, в 2025 году для мониторинга ЕГЭ были впервые использованы инструменты для обеспечения прав участников экзаменов. На входе в каждый пункт проведения экзаменов был размещен плакат с QR-кодом, по которому через Платформу обратной связи на Госуслугах можно было направить сообщение о нарушении или сбое, которое попадало непосредственно к специалисту ведомства, ответственному за оперативное взаимодействие с региональными органами управления образованием.

Всего за время экзаменов в ведомстве получили 72 обращения из 32 регионов России. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзаменов в пункте проведения (ППЭ), из них 55 обращений, были связаны с проведением ЕГЭ. В 2024 году на "линию доверия ЕГЭ" поступило 225 обращений, из них по вопросу проведения экзамена - 174.

За основной период сдачи ЕГЭ-2025 в Рособрнадзоре получили 14 обращений по нарушениям, которые потом подтвердились. В прошлом году число таких подтвержденных жалоб было почти в два раза больше - 34.

Впервые при проведении экзаменов был использован механизм родительского контроля на ЕГЭ, когда в экзаменационных пунктах присутствовали родители обучающихся, следящие за соблюдением прав выпускников. К мониторингу хода ЕГЭ было привлечено около 19,5 тыс. родителей. Благодаря такому контролю были выявлены нарушения в 33 регионах в 78 ППЭ.

ЕГЭ в новых регионах

ЕГЭ-2025 сдавали около 1,6 тыс. человек из воссоединенных регионов. Для них был организован 41 ППЭ, экзаменационные пункты были открыты во всех новых регионах. В прошлом году ЕГЭ в этих регионах сдавали около 2,6 тыс. человек. В 2025 году в Новороссии и Донбассе было 11 стобалльников. Наивысший результат они показали по таким предметам как русский язык, химия, физика, литература, история.