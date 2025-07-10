В ДНР с 2023 года провели около 100 мероприятий по очистке водоемов от мусора

Участники за это врмя собрали более 1 тыс. куб. м мусора

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Участники акции "Вода России" с 2023 года собрали на водоемах ДНР более 1 тыс. куб. м мусора, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"В 2023 году республика присоединилась к всероссийской акции "Вода России". За 2,5 года на территории ДНР было проведено 96 мероприятий по очистке берегов водных объектов от мусора, в которых приняли участие около 3 тыс. человек. Было собрано более 1 тыс. куб. м мусора", - сказал он.

Ежиков добавил, что главными вызовами экологии в регионе выступают последствия боев и тяжелое промышленное наследие. "Сегодня уже к промышленным предприятиям предъявляются другие требования. Мы понимаем, что восстановление промышленного потенциала должно быть в другом формате с оглядкой на экологию. Наверное, самое сложное в этой задаче будет найти баланс интересов производства и сохранения окружающей среды. Здесь нужно правильно подбирать технологии", - отметил собеседник агентства.

По его словам, региональные власти при рассмотрении инвестиционных проектов, особенно в сфере промышленности, учитывают экологический фактор. В частности, соответствие предлагаемых технологий реестру лучших, который ведется в РФ. Оценивают и площадь природных территорий, поврежденных обстрелами со стороны ВСУ, включая сгоревшие и заминированные леса.