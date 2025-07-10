Миронов предложил прекратить деятельность частных страховых в системе ОМС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что высокая доля частных медорганизаций в сфере медицинского страхования порождает социальные и организационные проблемы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении деятельности частных страховых медорганизаций (СМО) в системе обязательного медицинского страхования. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется необходимым рассмотреть вопрос о прекращении деятельности частных страховых медицинских организаций в системе здравоохранения в рамках программы ОМС. Также представляется необходимым передать администрирование ОМС единому государственному оператору - Фонду ОМС (и его территориальным подразделениям)", - говорится в документе.

Он отметил, что система медицинского страхования основывается на частных страховых медицинских организациях, что порождает социальные и организационные проблемы. При этом в последние годы доля коммерческих страховых медицинских организаций в системе ОМС остается значительной, через них проходит большинство ресурсов на финансирование здравоохранения, добавил депутат

"Поскольку частные предприятия ориентированы на извлечение прибыли, СМО активно используют штрафные санкции как источник дохода. Согласно данным Федерального фонда ОМС, доходы страховщиков от финансовых санкций к клиникам за 2021-2023 гг. выросли на 65% - с 1,231 млрд до 2,033 млрд рублей", - рассказал Миронов. Эта практика подтверждается жалобами 43% медицинских организаций на необоснованные претензии страховщиков для генерации штрафов, подчеркнул он.