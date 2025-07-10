Орнитологи заявили о высоких темпах сокращения популяции журавля-красавки

Это произошло не только в субоптимальных местах обитания на территории России, но и на территории Калмыкии, которая считается ключевым районом для обитания вида

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Орнитологи по итогам заключительного этапа проекта по сохранению популяции редкого журавля-красавки (Antropoides virgo) сделали заключение о высоких темпах ее сокращения. Это произошло не только в субоптимальных местах обитания на территории России, но и на территории Калмыкии, которая считается ключевым районом для обитания вида, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Мир вокруг тебя" компании Siberian Wellness.

Крупный проект по сохранению журавля-красавки уже второй год реализуют специалисты ИПЭЭ РАН, фонд "Природа и люди" и фонд компании Siberian Wellness "Мир вокруг тебя".

"Подведены неутешительные итоги второго этапа проекта по сохранению редкого журавля-красавки. Очередная экспедиция по учету птиц, занесенных в Красную книгу РФ, подтверждает опасения специалистов, - вид исчезает в европейской части России. И орнитологи, и местные жители сходятся во мнении, что численность красавки в европейской части России сокращается пугающими темпами. Причем не только в субоптимальных местах обитания - Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях, но и на территории Калмыкии, которая считается ключевым районом для обитания вида", - говорится в сообщении.

Уточняется, что если в 2024 году в Приергенинской наклонной равнине в центре Калмыкии было учтено 18 пар журавлей, то этой весной сотрудники госзаповедника "Черные земли" обнаружили только пять пар. Причиной снижения численности, считают ученые, являются климатические изменения - деградация степных экосистем и недостаток воды, но основная проблема, по мнению орнитологов, - трофейная охота на красавок во время миграции.

В пресс-службе рассказали, что в июне ученые обследовали наиболее благополучные места обитания журавлей в Быковском и Палласовском районах Волгоградской и Александров-Гайском районе Саратовской областях. Маршрут длиною около 3 тыс. км был спланирован по результатам предварительного обследования, проведенного в апреле этого года. В ходе обследования орнитологи встретили меньше пар журавлей, чем весной.

"Во время экспедиции погода была нежаркая, постоянно шли дожди, и парам птиц не было необходимости приходить пить на животноводческие точки или прятаться в тени столбов. В основном мы обнаруживали только те пары, которые весной видели насиживающими, приходилось специально искать их. Это очень отличается от учета красавок в прошлые годы, когда птиц не приходилось искать, они встречались по всему маршруту", - цитирует участника экспедиции, кандидата биологических наук ИПЭЭ РАН Елену Ильяшенко пресс-служба.

О журавле-красавке

Из 15 видов журавлей, красавка (Antropoides virgo) - самый маленький представитель этого семейства. В отличие от своих сородичей, предпочитающих болота, красавка обитает вблизи водоемов в открытых степях и полупустынях. Изящная птица гнездится от Азовского и Черного морей до Монголии и Северо-Восточного Китая, а зимует в Судане и Индии. В России красавка занесена в Красную книгу как вид с сокращающейся численностью.