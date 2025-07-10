Леус сообщил, что ночь с 9 на 10 июля в Москве стала самой теплой с начала года

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос", по данным базовой метеостанции города, минимальная температура воздуха составила плюс 19,9 градуса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ночь с 9 на 10 июля стала самой теплой с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Минувшая ночь в столице стала самой теплой с начала года. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 19,9 градуса. При этом в центре города, на Балчуге, столбики термометров не опускались ниже 23,4 градуса", - написал он.

По словам синоптика, 10 июля ожидается аномально высокая температура воздуха, которая превысит климатическую норму на 8-9 градусов. Так, в Москве в четверг ожидается до 35 градусов тепла. Кроме того, Леус напомнил, что данный показатель является рекордным с 1996 года.