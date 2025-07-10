В Омской области участники СВО получили сертификаты на прохождение образовательного курса

С августа 2025 года они войдут в программу профессиональной переподготовки

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Первые 75 участников региональной программы "Продвижение героев" в Омской области получили сертификаты на прохождение годового образовательного курса. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Итоги кадровой программы "Продвижение героев" подведены. Все 75 участников проекта получили сертификаты на прохождение годового образовательного курса", - сообщили губернатор. С августа 2025 года они войдут в программу профессиональной переподготовки.

Бойцы, которые в настоящее время находятся на передовой, смогут пройти обучение после возвращения домой. Проект "Продвижение героев" запустили в Омской области в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Подать заявку могли участники и ветераны СВО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и опыт управления людьми. Претендент должен иметь отношение к Омской области, в частности, родиться в регионе или проживать не менее трех лет.