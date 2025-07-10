На Камчатке выделили 5,5 млн рублей на укрепление косы у села Алупка

В краевом Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что нагонная волна перемывает улицы и попадает в здания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Работы по берегоукреплению морской косы у села Апука, которое ежегодно оказывается в зоне подтопления, проведут на Камчатке в 2025 году. На эти цели из бюджета края выделят свыше 5,5 млн рублей, сообщили ТАСС в краевом Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Апука находится на морской косе, которая с одной стороны омывается водами Тихого океана. Во время штормов приливная волна заходит в село. Нагонная волна перемывает улицы, попадает в здания. Сейчас берегозащитная стена состоит из 1 500 биг-бегов. В ближайшее время планируется установить еще 750 мешков. На эти цели из бюджета Камчатского края выделено 5,7 млн рублей", - рассказали в профильном министерстве.

Там уточнили, что в селе Ивашка в Карагинском районе края наблюдается аналогичная ситуация. В настоящее время совместно с руководством ведется работа по планированию работ по защите данной территории.

Апука - удаленное село на севере Камчатки, в котором проживают порядка 120 человек.