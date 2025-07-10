Граф Петр Шереметев заявил, что планирует вернуться в Россию

Он указал, что занимается культурно-просветительской деятельностью, и сейчас его "усилия лучше применимы в России, чем где-либо"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Граф Петр Шереметев, который сейчас проживает во Франции, заявил, что планирует вернуться в Россию.

"Я обещал своему отцу до его смерти, что приеду в Россию, и я планирую сдержать это обещание, пускай уже и в возрасте", - сказал он в видео, которое показал телеканал "Россия-24".

Шереметев указал, что занимается культурно-просветительской деятельностью, и сейчас его "усилия лучше применимы в России, чем где-либо". "В Европе стало работать сложнее, а в России очень много возможностей", - добавил он.

Как отмечает телеканал, Шереметев также направил письмо президенту РФ Владимиру Путину.