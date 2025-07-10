Вылет рейса из Екатеринбурга в Красноярск задержали на 17 часов

Мера связана с техническими причинами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Россия" из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Красноярск задерживается почти на 17 часов по техническим причинам, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по техническим причинам задержан рейс FV - 6792 авиакомпании "Россия" в Красноярск. Время вылета по расписанию 22:30 (20:30 мск) 9 июля. Планируемое время вылета 15:00 (13:00 мск) 10 июля", - говорится в сообщении.

Всего на рейсе ожидается 93 пассажира, соблюдение их прав находится на контроле транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве. "Надзорными мероприятиями установлено, что пассажирам задержанного рейса предоставлены напитки, горячее питание, размещение в гостинице", - сообщили в прокуратуре.