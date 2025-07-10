Замглавы АП: более 75% россиян позитивно оценивают межнациональные отношения в РФ

Магомедсалам Магомедов отметил, что в основном оценка дается по степени отношения людей - насколько им комфортно жить в стране, исходя из национальной и языковой принадлежности

МАГАДАН, 10 июля. /ТАСС/. Более 75% жителей России хорошо оценивают отношения между нациями внутри страны. Это - результат многолетней системной работы Стратегии государственной национальной политики, сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов на окружном семинаре-совещании в Магадане.

"У нас в Стратегии <…> цель государственной национальной политики определена следующим образом: <…> это, с одной стороны, укрепление единства российской нации, общегражданской идентичности. С другой стороны - это сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов. Это две основные задачи, которые стоят перед регионами. <…> Системная работа дала хороший результат, и вот уже несколько лет большая часть населения нашей страны - 75% - считает межнациональные отношения положительными - доброжелательным или нейтральными", - обозначил Магомедов по итогам окружного семинара-совещания "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года".

Он отметил, что в основном оценка дается по степени отношения людей - насколько им комфортно жить в стране, исходя из национальной и языковой принадлежности. Кроме того, ведется постоянная работа как по укреплению национальной идентичности среди населения, так и в сфере межнационального сотрудничества. Магомедов добавил, что срок нынешней Стратегии в 2025 году подходит к концу - профильные специалисты уже разрабатывают новую Стратегию государственной национальной политики, которая вступит в силу с 2026 года. Соответствующая задача по разработке предложений также будет поставлена перед регионами, обозначил замруководителя администрации президента.