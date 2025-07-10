В Магаданской области 82% населения сочли межэтнические отношения положительными

Мнение поддержал и губернатор региона Сергей Носов

МАГАДАН, 10 июля. /ТАСС/. Около 82% жителей Магаданской области считает межэтнические отношения в регионе доброжелательными. Это - один из лучших показателей на территории Дальневосточного федерального округа, сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов на окружном семинаре-совещании в Магадане.

"Магаданская область имеет хорошие показатели. <…> Около 82% населения Магаданской области считает отношения между людьми доброжелательными. Это хороший показатель, один из лучших в округе", - сообщил Магомедов по итогам окружного семинара-совещания "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года".

Такое мнение поддержал и губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Я думаю, что [в Магаданской области удалось сохранить ряд традиций], которые уходят корнями в далекое прошлое. Освоение таких территорий, сложных территорий, природно-тяжелых территорий невозможно было без взаимодействия с коренными малочисленными народами и взаимодействием между собой. При этом уважение к традициям, к языку, культуре - сохранилось", - подчеркнул Носов.

Он отметил, что на ежегодном фестивале "Территория дружбы" в Магадане все гости с удовольствием пробуют кухню разных народов, интересуются обычаями и традициями, что также говорит о хорошем и добрососедском отношении между жителями Колымы.