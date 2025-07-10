В главной кремлевской больнице прощаются с Романом Старовойтом

Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин прибыл на прощание

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом началось в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента, передает корреспондент ТАСС.

Официально прощание со Старовойтом начнется в 9:00 мск, сообщал ранее источник ТАСС. Но уже за час до начала начали прибывать желающие проститься. Некоторых привезли на автобусе. У здания заранее собрались журналисты.

Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин прибыл на прощание, передает корреспондент ТАСС.

Более десятка из 31 члена правительства России приехали к настоящему времени в Центральную клиническую больницу. Ппрощаться со Старовойтом приехали вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Также на церемонию в ЦКБ министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава РЖД Олег Белозеров, первый заместитель главы ОАК Олег Бочаров и другие.

Несмотря на высокую загрузку и плотный рабочий график, вице-премьеры и министры нашли возможность приехать на северо-запад Москвы с цветами, чтобы лично воздать дань памяти бывшему коллеге. Среди них, в частности, вице-премьеры Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Патрушев, руководители Минприроды Александр Козлов, Минтруда Антон Котяков, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов.

Члены кабмина, проведя некоторое время в зале прощания, вскоре покидали территорию ЦКБ.

Церемония прощания продолжается. На месте остается новый министр транспорта - Андрей Никитин. Он принимает соболезнования и общается с пришедшими проститься с его предшественником.