В Омской области зафиксировали превышение концентрации сероводорода

Вещество крайне опасно для здоровья человека

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе зафиксировано в Омской области второй раз за неделю. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации Обь-Иртышского УГМС, на стационарном посту в Ленинском административном округе (Чайковского, 2) зафиксировано превышение ПДК сероводорода, максимальная концентрация составила 2,5 ПДК (0,02 мг/м3)", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Омской области на протяжении трех дней наблюдались превышения содержания сероводорода. Это вещество крайне опасно для здоровья человека. Острое отравление наступает при концентрациях сероводорода в воздухе 0,2-0,3 мг/л, концентрация выше 1 мг/л - смертельна.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.