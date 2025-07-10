Члены кабмина приехали на прощание со Старовойтом

Церемония проходит в зале при ЦКБ в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Члены правительства РФ прибыли на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент ТАСС. Прощание с бывшим чиновником проходит в зале при ЦКБ в Москве.

В частности, попрощаться со Старовойтом приехали вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Также на церемонию в ЦКБ прибыли новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава РЖД Олег Белозеров, первый заместитель главы ОАК Олег Бочаров и другие.