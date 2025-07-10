10 июля, 09:48

Члены кабмина приехали на прощание со Старовойтом

© ТАСС
Церемония проходит в зале при ЦКБ в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Члены правительства РФ прибыли на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент ТАСС. Прощание с бывшим чиновником проходит в зале при ЦКБ в Москве.

Читайте такжеЧто известно о самоубийстве экс-главы Минтранса Старовойта

В частности, попрощаться со Старовойтом приехали вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Также на церемонию в ЦКБ прибыли новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава РЖД Олег Белозеров, первый заместитель главы ОАК Олег Бочаров и другие. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияБелозеров, Олег ВалентиновичАлиханов, Антон АндреевичНикитин, Андрей СергеевичШадаев, Максут ИгоревичЛюбимова, Ольга БорисовнаГригоренко, Дмитрий ЮрьевичМоскваЛут, Оксана Николаевна