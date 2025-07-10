Янтарный комбинат изготовил копию Спасской башни Кремля

Изделие состоит из 1,5 тыс. фрагментов солнечного камня

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил копию Спасской башни Московского Кремля из 1,5 тыс. фрагментов добываемого предприятием солнечного камня. Высота уникального янтарного изделия в масштабе 1:100, разработанного к предстоящему VIII Международному янтарному форуму AmberForum’25, - 71 см, вес - около 9 кг, сообщила пресс-служба КЯК в Telegram-канале.

"Миниатюрная версия главной башни Московского Кремля выполнена в технике мозаики. Для создания башни потребовалось пять месяцев и 17 кг первосортного матового янтаря. В янтарной версии Спасской башни сохранены мельчайшие архитектурные детали. Арки, шпили и даже знаковые "ласточкины хвосты" на мерлонах выполнены из балтийского камня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью технологии прессования художники изменили оттенок янтаря и передали оригинальные цвета декоративных элементов. Например, подоконники и готический купол у сувенира также зеленые. В звоннице размещены 23 миниатюрных колокола, отлитых из латуни и покрытых серебром. Входная дверь в башню выполнена из настоящего дуба. Икона Спаса Смоленского над входом нарисована вручную, ее размер - 1,5 на 2 см.

"Спасская башня из янтаря - настоящее произведение искусства. Сувенир создан комбинатом к AmberForum’25 и будет представлен с 31 июля по 3 августа на ВДНХ. Переработчики солнечного камня к этому событию в общей сложности создали более ста тысяч изделий и 90% из них будут показаны впервые", - прокомментировал заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Майя Скворцова, слова которой приводит пресс-служба.

VIII Международный янтарный форум AmberForum’25 пройдет на ВДНХ в павильоне № 57 с 31 июля по 3 августа. Вход на форум для посетителей бесплатный.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.