В Эстонии россиянку задержали за незаконное пребывание в Шенгенской зоне

Ей также назначили штраф в €480 и запретили въезд в страны Шенгенской зоны

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Эстонские пограничники задержали на погранпункте "Нарва" гражданку России, которая в течение 16 дней находилась в Шенгенской зоне без законных оснований. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его информации, женщина получила предписание покинуть страну. Ей также назначили штраф в размере €480 и запретили въезд в страны Шенгенской зоны. После оформления всех документов гражданке РФ разрешили отправиться в Россию, отмечает портал.

Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан, товаров и капиталов было подписано 14 июня 1985 года в местечке Шенген в Люксембурге. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 29 стран, 25 из которых - члены Евросоюза. Шенгенскими правилами предусмотрено отсутствие внутреннего пограничного контроля на границах между государствами.