Жителей Читы предупредили о подъеме воды в реке

Также возможно подтопление дачных участков и дорог

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Главное управления МЧС по Забайкальскому краю выпустило предупреждение о подъеме воды в реке Чите у столицы региона до неблагоприятной отметки, подтоплении дачных участков и дорог.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие сутки на реке Чите у города Читы подъем воды продолжится, уровень приблизится к отметке неблагоприятного явления и может превысить ее. Ожидается выход воды на пойму, возможно подтопление дачных кооперативов и дорог", - говорится в опубликованном предупреждении.

8 июля все экстренные службы Забайкальского края были приведены в режим повышенной готовности в связи с угрозой второй волны паводка. За прошедшие сутки циклон принес в центральные районы Забайкалья сильные осадки, в Читинском округе выпало до 100 мм осадков.